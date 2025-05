Mentalne pošasti zasenčile virtuoze; Frattesi: to je zgodba moje kariere

V nadaljevanju preberite:

Znameniti štadion San Siro je bil v 98 letih, odkar je bil zgrajen, prizorišče neštetih športnih in drugih spektaklov in tudi na jesen svojega obstoja – v načrtu je njegovo rušenje – ni izgubil svojega čara. Tekma med Interjem in Barcelono je bila še ena tistih, ki se bodo zapisale v nogometno zgodovino in se jih bomo še dolgo spominjali. Ponudila je pravo dramo z dvema zasukoma in srečnim koncem za italijanske prvake, ki so se z golom nepričakovanega junaka Davideja Frattesija v podaljšku zavihteli v finale lige prvakov.

To je bil pravi obliž na rano, potem ko je Inter na treh tekmah izgubil italijanski pokal in vodstvo v serie A. Sezona se še vedno lahko konča sanjsko. Barcelonine sanje o pokru lovorik so izpuhtele, vprašanje je, kako se bo ekipa dvignila do nedeljskega clasica z Real Madridom.

