Atalanta zamudila priložnost za skok na vrh, Lovrić asistent

14 točkami se je Atalanta na vrhu lestvice sicer izenačila z Napolijem in Milanom, zapravila pa priložnost, da se sama vnovič povzpne prav na vrh. Gostitelji so se mučili s čvrsto obrambo Cremoneseja in šele v 64. minuti je Nizozemec Teun Koopmeiners zadel iz prostega strela. Po pregledu posnetka pa so sodniki odločili, da je Caleb Okoli žogi v gol pomagal z roko in ga razveljavili.

Deset minut kasneje pa so domači le povedli. Strelec je bil Turek Merih Demiral. A slavje je bilo kratko. Emanuele Valeri je le štiri minute kasneje izid spet poravnal. Cremonese, ki se je vrnil v serie A prvič po letu 1996, se bo kot kaže letos krčevito boril za obstanek. Na šestih tekmah je doslej zbral dve točki.

Udinese je s Sandijem Lovrićem v prvi postavi, zaradi poškodbe v prejšnjem kolu je manjkal Jaka Bijol, na gostovanju premagal Sassuolo s 3:1. Potem ko je za vodstvo črno-zelenih v 33. minuti zadel Davide Frattesi, so gostitelji tik pred polčasom ostali brez izključenega Ruana Tressoldija. Videmčani so dolgo časa lomili odpor Sassuola in ga s popolnim preobratom zlomili med 75. in 93. minuto, ko je še drugič zadel Beto, vmes pa se je zmagovitega zadetka razveselil Lazar Samardžić. Lovrić, igral je vso tekmo, je vknjižil asistenco pri zadetku za končnih 3:1.