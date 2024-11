Avstrija in Slovenija na Dunaju tekmici v zadnjem kolu lige narodov

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri na Dunaju igrala zadnjo tekmo v skupini B3 lige narodov. Tekmec bo Avstrija, proti kateri Slovenci v boju za drugo mesto potrebujejo zmago.

»Nima smisla preveč razmišljati o matematiki v skupini, kaj lahko prinese tekma, česa ne. Odigrati je treba po najboljših močeh in se pokazati v najboljši luči. Zame Avstrija in Norveška spadata v ligo A, tako da igramo in smo igrali proti močnejšim reprezentancam. Dati je treba svoj maksimum, narediti vse za pozitiven izid. Kaj pa tekma prinaša in odnaša, pa nima smisla razglabljati. Vanjo je treba iti s pozitivnimi mislimi in po pozitiven izid,« je za STA dejal kapetan Jan Oblak.

Slovenija ima trenutno sedem točk, Avstrija jih ima tako kot Norveška 10, Kazahstan je pri eni in je že izpadel v ligo C.

Z Avstrijo, 23. na svetovni lestvici, so se Slovenci, ki so 52., merili petkrat, ob zmagi in remiju imajo z njo še tri poraze. Nazadnje so septembra doma proti njej igrali 1:1. Tekmo na stadionu Ernst Happel, ki sprejme dobrih 50.000 gledalcev, bodo sodili Švedi.