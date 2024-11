Slovenci in Norvežani v polnih Stožicah za napredovanje med elito lige narodov

Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v zdavnaj razprodanih Stožicah odigrala predzadnjo tekmo v ligi B lige narodov. Tekmec bo Norveška, ki je prvo medsebojno tekmo oktobra dobila, a tokrat je ob razprodanem štadionu v slovenskih mislih le zmaga. Dogajanje bomo spremljali v živo od 19.45, ko bosta znani začetni enajsterici.

»Pričakovanja so visoka, gremo na zmago. Ekipa je videti dobro, vemo, kaj lahko pričakujemo od Norvežanov, ampak gremo na polno in na zmago,« je za STA na novinarski konferenci pred tekmo na Brdu pri Kranju povedal povratnik David Brekalo.

Slovenska vrsta se je z Norvežani merila 12-krat, proti njej je zabeležila dve zmagi, tri neodločene izide in sedem porazov. Zadnjega je proti Norvežanom doživela oktobra v Oslu, ko je izgubila z 0:3. Dvakrat je zadel Erling Haaland. Ga bo tokrat zasenčil Benjamin Šeško?

Izbrance Matjaža Keka nato v nedeljo ob 18.00 na Dunaju čaka še obračun z Avstrijo. Jasno je že, da Slovenija ne more biti več zadnja v skupini in se je s tem izognila morebitnemu neposrednemu izpadu v ligo C. Prvo mesto sicer vodi v ligo A, drugo v kvalifikacije za napredovanje v višji rang, tretje v kvalifikacije za obstanek.