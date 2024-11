Benjamin Šeško: V sijajnem vzdušju si želimo uživati, kar se najbolje da

Avstrija je že premagala Slovenijo, ne da bi kdorkoli od njenih nogometašev sprožil strel na slovenska vrata. Slovensko reprezentanco so na Dunaju že prekrižali, v domačem taboru pa so že pripravljeni za veselico z navijači.

Jutrišnja tekma na razprodanem stadionu (46.000 vstopnic je pošlo že pred dnevi) je tudi priložnost za slovenske nogometaše, da se pokažejo v boljši luči kot proti Norveški.

Boljša, veliko boljša podoba zanima tudi selektorja Matjaža Keka. Na zadnjem soočenju s sedmo silo je imel lahko delo, le en domači novinar je izvedel bore malo od 63-letnega Mariborčana, ki je v Avstriji za Spittal in GAK igral deset let.

»Nova tekma, nov izziv. Toliko pretresov le ni povzročila Norveška. Kar dobro je, da se tako hitro vrstijo tekme, še posebej, ker nas izid v Stožicah ni naredil srečne. Ampak se zgodi. Pomembno je, da smo dovolj samokritični in objektivno ocenjujemo tekmo,« se je Kek za trenutek vrnil v četrtkov večer. A že nekaj časa je povsem pri Avstrijcih.

Kakšen nasmešek bo imel po koncu tekme proti Avstriji selektor Matjaža Kek? FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Zanima me, kako se bo odzvalo moštvo. Štadion bo poln, igrali bomo proti favoritu skupine, lahko le ogromno dobimo. Vse bomo naredili, da bomo bili boljši, kot smo bili proti Norveški,« je bil sproščen nesporni šef, ki pričakuje tekmo z več čustev in dinamike.

»Avstrijci imajo odlično moštvo in vrhunskega selektorja, ki je postavil temelje sodobnega nogometa v Evropi,« je polaskal še nemškemu kolegu na avstrijski klopi Ralfu Rangnicku. In mu jasno sporočil, da naj ne pričakuje dirjanja gor in dol. "Proti tako odličnemu moštvu ne bi bilo najbolj modro," je namignil, da bi si želel čim boljšo ponovitev slovenskih iger z evropskega prvenstva.

Ob Keku je zadnje misli pred šestim dvobojem v skupini B3 lige narodov delil tudi najboljši slovenski strelec Benjamin Šeško. Prav pri naših severnih sosedih pri salzburških rdečih bikih je začel svoj nogometni vzpon med evropske velikane.

»Zanimivo bo ob vnovični vrnitvi in srečanju s prijatelji. Vzdušje bo sijajno in upam, da bomo uživali v tekmi, kar se najbolj da,« si je zaželel 21-letni strelec petih golov v letošnji izvedbi LN. Veselil bi se še kakšnega, toda ... »Pomembno je moštvo, pomembna je zmaga, pomembno je, da pokažemo maksimum od prve minute do zadnje, če pa bi ob našem uspehu zabil še gol, potem bi bilo še lepše. Tudi za tekmece bo težka tekma, ne bo jim lahko,« 21-letni Radečan upa, da bo Slovenija plesala v ritmu slovenske polke v enem od evropskih svetišč.

Nekdaj »Praterstadium« je bil zgrajen leta 1931, posodobljen pa leta 1992, ko je dobil tudi ime po enemu od najbolj slavnih evropskih trenerjev Ernstu Happlu.