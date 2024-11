Slovenci na Dunaj ne gredo na domačo zabavo

V nadaljevanju preberite:

Jezen kot ris! Tako bi lahko z eno besedo opisali čustveno razpoloženje selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka po norveškem nokavtu, ki je razblinil vse neznanke o tem, za kaj bodo Slovenci jutri na Dunaju proti vodilnim severnim sosedom še tekmovali: za končno drugo mesto v skupini B3 lige narodov in za obstanek v drugem kakovostnem razredu.

Nogometašev drugi visoki poraz z istim tekmeci in z razliko v golih 1:7 v mesecu dni ni tako močno ujezil. Pri telesno močnejših Norvežanih ni le stroj za gole Erling Haaland fant, okoli katerega se vse vrti v napadu, kot se pri Sloveniji okoli kar precej neučinkovitega Benjamina Šeška.

tekma na Dunaju ne bi mogla biti bolj idealna za odgovore na vsa vprašanja in za zimsko korigiranje smeri razvoja za marčevski štart v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026. Sloveniji nadvse ustreza vloga avtsajderja in tekmeca, ki ni v položaju, ko mora napadati in loviti zmago za vsako ceno. Avstrijci so v natanko takšnem položaju, pri čemer jih igranje pred domačimi navijači še dodatno sili k ofenzivi.