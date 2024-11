Kek: Potem pa je sledil razpad sistema

Matjažu Keku, selektorju slovenske nogometne reprezentance, po domačem polomu (1:4) v ligi narodov z izbrano vrsto Norveške ni preostalo drugega, kot da je čestital tekmecem za zasluženo (visoko) zmago.

»Ta poraz je dobra zaušnica za vse nas. Tekmo smo že začeli slabo, se nekako vrnili in si do zadnje minute polčasa priigrali nekaj priložnosti. Potem pa je sledil razpad sistema, namesto 2:2 je bilo 1:3,« je videl tekmo »glavni in odgovorni« v naši reprezentanci.

Norvežani so bili vnovič veliko boljši od Slovencev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ni mu bil všeč odziv njegovih varovancev, ki je sledil. »A pride dan, ko spredaj ne daš ničesar, zadaj pa dobiš vse, kar je mogoče. Ne le, kar zadeva tehniko in taktiko, tudi psihično tokrat nismo bili na pravi ravni. Kot da je manjkala odločilna iskrica, da bi šli na glavo, da bi šli do konca,« je bil vidno nezadovoljen Kek.

Norveški selektor Stale Solbakken je dobil še en dvoboj z Matjažem Kekom. FOTO: Jure Makovec/AFP

Na drugi strani norveški selektor Stale Solbakken ni skrival zadovoljstva. »Zelo smo bili zadovoljni z začetkom tekme. Prvi polčas je bil dober, čeprav smo ob koncu smo malo viseli, ko smo izgubili nekaj žog. Slovenci so imeli nekaj protinapadov in izenačili. A ko smo zabili gol tik pred koncem prvega polčasa, smo spet bili bolj sproščeni. Prevladovali smo, je pa res, da smo naredili veliko napako, ki bi lahko pripeljala do izenačenja. Slovenija je imela navijače, teren je bil težek, lahko bi se znašli v težavah. Potem smo še zadeli, tako da smo lahko zadovoljni. A tudi tekmeci so imeli svoje trenutke, tako da bi se lahko končalo tudi drugače,« je dejal Solbakken.