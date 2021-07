Azzurri zmorejo, naj še Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo je ponudilo vrhunski nogomet in trend, ki je za Slovenijo domala nedosegljiv. V najboljših reprezentancah so vidne ali celo najvidnejše vloge igrali tudi najstniki. Evropski prvaki Italijani jih med njimi resda niso imeli, toda velja upoštevati pot ali obnovo, ki jo je leta 2018 začel šampionski Roberto Mancini.

Slovenski izziv prihodnosti, bodisi za zdajšnjega selektorja Matjaža Keka bodisi njegovega naslednika, so prav mladi igralci. Kako jih najprej selekcionirati – in kdo jih bo, klubski trenerji, reprezentančni ali menedžerji? – za kandidaturo za reprezentanco in koga od njih poriniti v ogenj z vidno vlogo?