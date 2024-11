Barcelona presenetljivo izgubila proti Las Palmasu

Nogometaši Barcelone so v 15. kolu španskega prvenstva doma izgubili proti Las Palmasu z 1:2. S tem so ponudili priložnost večnim tekmecem iz Madrida, da se z nedeljsko zmago ob tekmi manj približajo na vsega točko. Že drevi pa lahko vsaj začasno na drugo mesto skoči Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka.

Barcelona je trenutno v domačem prvenstvu v nizu treh tekem brez zmage. Po porazu proti Realu Sociedadu (0:1) in remiju proti Celti (2:2) si je tokrat privoščila poraz proti Las Palmasu z 1:2.

Čeprav so si Katalonci priigrali precej več priložnosti ob vrnitvi Lamina Yamala, proti vratom tekmeca so sprožili kar 27 strelov in prevladovali v posesti (70:30), so zadeli le enkrat.

V 61. minuti je izenačil Raphinha, pred tem je za goste gol dosegel Sandro Ramirez v 49. minuti. Po polovici drugega polčasa pa je bil uspešen še Fabio Silva in Barceloni zadal tretji poraz v sezoni.

Varovanci Hansija Flicka ostajajo na vrhu razpredelnice, a so tako rekoč zapravili prednost, ki so si jo nabrali po 12 odigranih tekmah. Atleti bodo drevi ob 21. uri gostovali pri Valladolidu in iskali pot do četrte zaporedne zmage v prvenstvu.