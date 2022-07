Barcelona prizadejala Beckhamovemu klubu najhujši poraz v zgodovini

Floridska ekipa, ki jo vodi Anglež Phil Neville, je tako utrpela najhujši poraz od začetka delovanja leta 2020. Na Interjevem štadionu DRV PNK so miamijsko mrežo Katalonci načeli v 19. minuti prek Pierre-Emericka Aubameyanga, že šest minut kasneje je na 2:0 povišal novinec Raphinha, ki se je izkazal še z dvema asistencama. Zadeli so še Ansu Fati v 41., Gavi v 55., Memphis Depay v 69. in Ousmane Dembele v 70. minuti.

Vse to še pred prvim nastopom zvezdniške okrepitve tega poletja Roberta Lewandowskega, Poljak je tekmo spremljal s tribun in naj bi prvo priložnost dobil že ta konec tedna, ko bo v Las Vegasu na sporedu dvoboj z madridskim Realom.

»To je bila moja prva tekma v vlogi glavnega trenerja, a upam, da tudi zadnja. Xaviju ni bilo lahko in upam, da bodo težave s potnim listom hitro urejene,« je povedal Oscar Hernandez, ki je po težavah z vizumom nadomeščal svojega brata na klopi Barçe.

»Raphinha je vrhunsko krilo. Začne na boku, nato prodre proti sredini in od tam skrbi za nevarnost. Lahko strelja z razdalje in nam pomaga pri 'presingu'. Zelo smo tudi veseli, da se je v pogon vrnil Ansu Fati, to je velika novica. Lewandowski? Njegov prihod za nas predstavlja velik korak naprej v napadu, kjer velja za referenco. Klub se je zelo potrudil, da nam ga je uspel priključiti,« je dodal starejši od bratov Hernandez.