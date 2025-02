Baski po zmago v večno mesto

Kot je določil žreb osmine finala evropske nogometne lige, se bodo med drugim v boju za četrtfinale pomerili Viktoria Plzen in Lazio, Eintracht Frankfurt in Ajax, Manchester United in Real Sociedad, Roma in Athletic ter Fenerbahče in Rangers.

Preostali trije pari so Olympiakos – Bodø/Glimt, FCSB (Steaua) -– Olympique Lyon ter AZ Alkmaar -– Tottenham.

Roma, Bodø/Glimt, Bukarešta, Alkmaar, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Fenerbahče in Ajax so si zagotovili nastop v osmini finala po kvalifikacijskih tekmah v četrtek.

Že pred tem so si napredovanje neposredno zagotovili Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos in Rangers, ki so bili v rednem delu tekmovanja uvrščeni na prvih osem mest.

Prve tekme osmine finala bodo na vrsti 6. marca, povratne pa 13. marca.

Pari osmine finala:

Viktoria Plzen – Lazio

Olympiakos – Bodø/Glimt

Eitracht Frankfurt – Ajax

AZ Alkmaar – Tottenham

Manchester United – Real Sociedad

FCSB (Steaua) – Olympique Lyon

Roma – Athletic Bilbao

Fenerbahče – Rangers