Bayern na prvi domači tekmi zanesljiv, padel rekord Ulija Hoenessa

Na lestvici ima poleg Bayerna po dveh kolih poln izkupiček le še Borussia Dotmund. V drugi nedeljski tekmi sta Mainz in Union Berlin igrala 0:0. Na prvi domači tekmi v novi sezoni so Münchenčani Wolfsburg odpravili z 2:0. Ikona domače zasedbe Thomas Müller je nastopil že na 417. tekmi v bundesligi, s čimer je prišel na četo mesto večne lestvice pri Bayernu. Vse skupaj je začinil še z zadetkom za 2:0 tik pred koncem polčasa, pred tem je za prvi gol poskrbel mladi Jamal Musiala.

Ta je dosegel že 14. ligaški gol in tako prehitel nekdanjega prvega moža kluba Ulija Hoenessa, ki je doslej dosegel največ zadetkov kot najstnik. Dva gola je sicer dosegel tudi Sadio Mane, a je bil tako v 21. kot 73. minuti v prepovedanem položaju. Manj uspešen kot Bayern je bil že v soboto pokalni prvak Leipzig; klub nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je igral le 2:2 s Kölnom in še čaka na prvo zmago v sezoni, Kampl je igral v drugem polčasu.

Poraženec evropskega superpokala Eintracht Frankfurt igral pri Herthi in iztržil 1:1, Leverkusen je gostil Augsburg in izgubil z 1:2. Borussia Dortmund je do druge zmage v sezoni prišla v petek, ko je po preobratu in treh golih v zadnjih 15 minutah premagala Freiburg s 3:1.