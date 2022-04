Bayern ne popušča, drvi k novemu naslovu

Nogometaši münchenskega Bayerna so na pragu 10. zaporednega naslova v Nemčiji. V derbiju s četrtouvrščenim Freiburgom so se na gostovanju veselili s 4:1 (0:0) in po 21. zmagi v sezoni prednost na lestvici pred Borussio Dortmund povišali na 11 točk.

Tudi Freiburg ni ustavil Bavarcev, ki so do novih treh točk prišli v končnici tekme. Štiri mesece po zadnjem nastopu je mrežo Freiburga načel povratnik Leon Goretzka (58. minuta), ki je bil po prostem strelu Joshue Kimmicha najvišji v skoku in zadel z glavo.

Domači navijači so se veselili pet minut kasneje, ko je poravnal Nils Petersen, ki je vsega 17 sekund pred tem vstopil v igro. Zadnja četrtina tekma pa je bila povsem v znamenju gostov. Zadeli so Serge Gnabry (73.), Kingsley Coman (82.) in Marcel Sabitzer v sodnikovem dodatku.

Mediji so napovedovali prerojeno Hertho BSC iz Berlina, ki jo je prevzel legendarni trener Felix Magath in jo med reprezentančnim premorom popeljal na kratke priprave. A je Bayer Leverkusen doma slavil z 2:1 (2:1) in vknjižil pričakovane tri točke.

Berlinčani, ki se krčevito borijo za obstanek, so zlezli na predzadnje mesto, potem ko sta si Stuttgart in Arminia Bielefeld razdelila točki po neodločenem izidu 1:1 (0:1). Obe ekipi pa ostajata prikovani na dnu razpredelnice. Tam četverico med 14. in 17. mestom loči le točka.

Marcel Sabitzer je dosegel zadnji gol za Bayern. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Nepričakovan pa je bil poraz Hoffenheima z 1:2 (0:1) proti enajstouvrščenemu Bochumu, saj je Hoffenheim zapravil priložnost, da se vsaj začasno prebije na četrto mesto.

Več so pričakovali tudi v Frankfurtu, ki se je z zadnjeuvrščenim Greuther Fürthom pred 50.500 domačimi navijači razšel brez golov. Ekipo iz Frankfurta v Evropi čez pet dni čaka obračun z Barcelono, generalka brez golov pa proti zadnji ekipi nemškega prvenstva ni dober obet za obračun s Katalonci.

V Fürthu pa se kljub novi točki pojavlja nova težava. Ekipa je v takorekoč izgubljenem položaju, saj v zadnjih šestih krogih ne gre pričakovati, da bo ujela tekmece in obstala v ligi. Po današnji tekmi pa bo moštvo vsaj za nekaj časa ostalo še brez branilca Marca Meyerhöferja, ki si je v končnici huje poškodoval gleženj.

Izidi, 28. kroga:

Petek:

Union Berlin - Köln 1:0 (0:0)

Sobota:

Arminia Bielefeld - Stuttgart 1:1 (0:1)

Bayer Leverkusen - Hertha 2:1 (2:1)

Eintracht Frankfurt - Greuther Fürth 0:0

Freiburg - Bayern München 1:4 (0:0)

Hoffenheim - Bochum 1:2 (0:1)

18.30 Borussia Dortmund - Leipzig

Nedelja:

15.30 Augsburg - Wolfsburg

17.30 Borussia Mönchengladbach - Mainz