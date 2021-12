Bayern poslal Barcelono v evropsko ligo, zgodovinski uspeh Salzburga

Nogometaši Bayerna so zadali nov boleč poraz igralcem Barcelone. Z visoko zmago s 3:0 (v polno so zadeli Thomas Müller, Leroy Sane in Jamal Musiala) so brez izgubljene točke osvojili prvo mesto v skupini E in potisnili Katalonce v evropsko ligo. Barcelona se je tako prvič po letu 2000 od najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja poslovila že po skupinskem delu.

Iz omenjene skupine je v osmino finala lige prvakov napredovala tudi Benfica. Portugalci so z 2:0 premagali kijevski Dinamo. Za ukrajinski klub je slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki si je zaradi spotikanja v 36. minuti prislužil rumeni karton, igral do 64. minute.

Benjamin Verbič je s sklonjeno glavo zapuščal igrišče. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

V izločilne boje lige prvakov se je po zmagi nad Sevillo (1:0) prvič v zgodovini kluba uvrstil tudi Salzburg (Benjamin Šeško je na igrišče pritekel v 66. minuti). Tekmo med Atalanto in Villarrealom so zaradi zasneženega igrišča preložili na jutri.

Žreb za osmino finala najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo v ponedeljek (13. decembra).

Izidi, skupina E:

Bayern: Barcelona 3:0 (Müller 34., Sane 43., Musiala 62.)

Benfica: Dinamo Kijev 2:0 (Jaremčuk 16., Gilberto 22.)

Vrstni red: Bayern 18, Benfica 8, Barcelona 7, Dinamo Kijev 1.

Skupina F:

Manchester U.: Young Boys 1:1 (Greenwood 9.; Rieder 42.)

Atalanta – Villarreal – jutri (15)

Vrstni red: Manchester U. 11, Villarreal (-1) 7, Atalanta (-1) 6, Young Boys 5.

Skupina G:

Salzburg: Sevilla 1:0 (Okafor 50.)

Wolfsburg: Lille 1:3 (Steffen 89.; Yilmaz 11., David 72., Angel Gomes 77.)

Vrstni red: Lille 11, Salzburg 10, Sevilla 6, Wolfsburg 5.

Skupina H:

Zenit St. Peterburg: Chelsea 3:3 (Claudinho 38., Azmoun 41., Ozdojev 94.; Werner 2., 85., Lukaku 62.)

Juventus: Malmö 1:0 (Kean 18.)

Vrstni red: Juventus 15, Chelsea 13, Zenit St. Peterburg 5, Malmö 1.