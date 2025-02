Bayern preživel gostovanje v Leverkusnu

V osrednjem obračunu 22. kola nemške nogometne lige sta se prvak Bayer in vodilni na lestvici Bayern razšla z 0:0, tako da je bavarska ekipa zadržala osem točk naskoka (55-47). V popoldanskih tekmah je doslej zadnjeuvrščeni Bochum presenetil Borussio Dortmund z zmago z 2:0.

Večerni derbi Bayerja in Bayerna se je končal brez golov, s točko pa so lahko precej bolj zadovoljni gostje. Bayer je namreč popolnoma prevladoval, v prvem polčasu dvakrat stresel okvir gola, na celotni tekmi pa je Bayern sprožil le en strel v okvir vrat tekmecev. Izrazito obrambna drža se je nazadnje Bayernu le obrestovala, čeprav je imel vratar Manuel Neuer veliko dela. Že v sodnikovem dodatku je najprej ubranil strel Armina Adlija iz bližine, po odbitku pa je meril še Florian Wirtz in le za las zgrešil cilj.

Razmerje med ekipama na vrhu je tako ostalo nespremenjeno, a do konca sezone je le še 12 krogov in Bayer bo imel vse težje delo pri branjenju naslova.

Novo hladno prho je doživela Borussia Dortmund, ki kljub trenerski menjavi ne najde poti iz krize. Potop porurske ekipe je zrežiral Georgios Masouras, ki je bil uspešen dvakrat v razmaku le dveh minut, v 33. in 35. Bochum je zadržal prednost in se v lokalnem derbiju razveselil šele tretje zmage v sezoni.