Bayern ukradel najboljšega trenerja na trgu, ki je mlad, toda uspešen

Julian Nagelsmann nogometne tekme vodi zelo čustveno. FOTO: Annegret Hilse/Reuters



Bavarci naj bi odšteli Leipzigu do 30 milijonov evrov

Nemški in evropski nogometni prvak Bayern je potrdil, da bo na mestu glavnega trenerja moštva v naslednji sezoniki v tej sezoni še vodi Leipzig. Nagelsmann bo vodenje ekipe prevzel 1. julija, pogodbo pa so sklenili za pet let, do junija 2026, so sporočili iz bavarskega kluba. Obenem je Bayern tudi potrdil, da so ugodili prošnji sedanjega trenerjapo predčasnem koncu sodelovanja. Pogodbo, ki bi sicer potekla čez dve leti, bodo takoDanašnje dogajanje, ki sta ga potrdila oba kluba, tudi Leipzig je sporočil, da junija končuje sodelovanje z Nagelsmannom, je potrdilo ugibanja v Nemčiji v zadnjih tednih. O rošadah na relaciji nemška reprezentanca - Bayern - Leipzig je bilo neuradno veliko znanega, a do danes vpletena kluba tega nista potrdila. Zdaj je jasno, da Nagelsmann prihaja k Bayernu, pri katerem je Flick sam izrazil željo, da bi odšel, najverjetneje na mesto selektorja nemške izbrane vrste.»Julian Nagelsmann je predstavnik nove generacije trenerjev. Čeprav je mlad, ima za seboj že uspešno pot. Rad pa bi se zahvalil tudi Hansiju Flicku, ki je moštvo prevzel leta 2019 v težkem položaju in osvojil šest lovorik, sedma bo, upam, tudi kmalu tu,« je o trenerski menjavi dejal predsednik bavarskega kluba»Zadnji leti sta bili zame izjemni. Čustva, zmage, naslovi ... a tudi trdo delo in užitek na treningih. Skupaj smo dosegli ogromno, trener brez igralcev ne more nič, v Münchnu sem imel srečo, da sem lahko sodeloval z izjemnimi nogometaši in strokovnim vodstvom,« je za klubsko spletno stran dejal odhajajoči trener Flick.V tej sezoni sicer Bayern ne bo mogel ubraniti lovorike v ligi prvakov, prav tako so se Bavarci predčasno poslovili v pokalu, le malo pa Flicku manjka do potrditve novega naslova prvaka, saj ima Bayern tri kroge pred koncem sedem točk naskoka prav pred Leipzigom. Zdaj 33-letni Nagelsmann je leta 2016 prevzel vodenje prve ekipe Hoffenheima, s čimer je postal najmlajši trener v zgodovini bundeslige. Od julija 2019 je glavni trener Leipziga, pri katerem je imel sicer pogodbo še za dve leti.Finančnih podrobnosti kluba nista razkrila. A nemški mediji ugibajo, da gre pri tem projektu verjetno za najdražji trenerski prestop v nemški ligi. Uradno Nagelsmann ni imel odkupne klavzule, toda nemška tiskovna agencija dpa poroča, da naj bi Bavarci zanj plačali med 20 in 30 milijoni evrov. Če te številke držijo, bo to najdražja trenerska menjava v tej državi, doslej ima rekordki se je iz Eintrachta k Borussii Mönchengladbach preselil za 7,5 milijona evrov.