Bayernov zaplet na berlinskem letališču

Leipzig je s Kevinom Kamplom (levo) prepričljivo osvojil točke v Gelsenkirchnu. FOTO: Leon Kügeler/AFP

Standings provided by SofaScore LiveScore

Če bi sodili po še nedokončanem 20. kolu nemške bundeslige, je Leipzig z našim rojakomedini resni kandidat glede lova za očitno spet močnim in suverenim Bayernom. Resda branilci lovorike iz Münchna na petkovem večernem gostovanju v Berlinu niso očarali z igro, toda zmaga z 1:0 jim je obgolu povsem zadostovala za mirno nadaljevanje bivanja na vrhu lestvice.Precej bolj nemirno pa je bilo v noči po tekmi v bavarskem taboru – Bayern naj bi namreč neposredno iz nemške metropole odpotoval na medcelinsko klubsko prvenstvo v Katar, na osrednjem berlinskem letališču pa se je zapletlo, ker poletov v prvih petih urah novega dne ne dovoljujejo. Nemškim prvakom ni preostalo drugega, kod da se nemudoma vrnejo v svoje mesto, od koder so nato šele danes ob 9. uri zjutraj poleteli proti Dohi, in sicer brez, ki sta bila na zadnjem testiranju koronavirusa pozitivna. Vodstvo kluba z legendarnimainpa v javnosti ob dogodkih na letališču ni skrivalo ogorčenja nad nerazumevanjem zvezne dežele Brandenburg za klub, ki na globalni ravni predstavlja celo Nemčijo ...Leipzigove zgodbe seveda še zdaleč ne odmevajo tako kot Bayernove, na igrišču pa so Kampl in soigralci vnovič pokazali zobe z dinamično in všečno predstavo – v Porurju so odpihnili Schalke s 3:0, našega asa ni bilo med strelci, igral pa je celo tekmo. Na 2. mestu nogometaši z nemškega vzhoda zaostajajo za vodilnimi Bavarci za 7 točk, Dortmund, ki naj bi med preostalimi klubi najresneje meril proti vrhu, po današnjem porazu v Freiburgu (1:2) zaostaja že 16 točk za Bayernom oz. 9 za Leipzigom ...