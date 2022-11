Nogometaši Reala se bodo vozili na električni pogon

Po dvajsetih letih sodelovanja je madridski Real letos zamenjal Audi z drugim prestižnim nemškim proizvajalcem avtomobilov BMW. Pokroviteljstvo z bavarskim velikanom je v minulih dnevih prineslo menjavo jeklenih konjičkov, ki bodo na voljo nogometašem, nogometašicam, košarkarjem in vodilnim možem kluba.

V skladu s trendi bodo vsi člani bele družine vozili avtomobile na 100 odstotni električni pogon. Za moško sekcijo sta na voljo dva modela, in socer iXDrive 50 in i4 M50 coupe, v naslednjih letih bodo priključili še iX3 in iX1. Karim Benzema, Vinicius in Thibaut Courtois so se odločili za elegantnejši in športni coupe, Luka Modrić, Toni Kroos in Rodrygo za prostornejši vsestranski SUV. Prvi ima zmogljivost 536 konjskih moči. Njegova cena se v Španiji začne pri 76.000 evrov. Udobnejši drugi presega 100.00 €, a ima 516 KM.

Kapetan košarkarske Realove sekcije Sergio Llull si bo tudi dal duška z novim jeklenim konjičkom. FOTO: Real Madrid/facebook

Tretji model, ki bo na voljo, je bolj ali manj namenjen za žensko nogometno ekipo, iX xDrive40. Tudi predsednik Florentino Perez bo imel prestižno vozilo, a šele ob koncu leta, ko bo na voljo posebni luksuzni model i7. Dolg je 5,39 m in ima 660 KM. Brez polnjena bo lahko vozil med 590 km in 625 km.