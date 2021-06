Belgijci v spektakularnem vzdušju zmleli tudi Dance

Nabito poln štadion Parken

Navzoči so uživali v čudovitem vzdušju polnega štadiona. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters



De Bruyne postavil piko na i

Belgijska nogometna reprezentanca je na današnji tekmi 2. kroga na evropskem prvenstvu v Københavnu premagala Dansko z 2:1 (0:1). Za Belgijo sta zadela(55.) in(70.), za Dansko pa2.). Po dveh krogih v skupini B je Belgija zbrala šest točk, Rusija in Finska jih imata po tri, Danska pa je brez točk.Belgijci so na letošnji zaključni turnir prišli kot najresnejši kandidati za najvišja mesta, kar so na uvodnih dveh tekmah skupinskega dela tudi potrdili. Po zanesljivi zmagi v Sankt Peterburgu nad Rusi s 3:0 so danes v Koebenhavnu po hudem boju in po dobri predstavi v drugi polovici tekme ukanili tudi Dance ter si že zagotovili nastop v osmini finala.Na nabito polnem štadionu Parken se je uvodoma iskrilo na vse strani. Na veliko veselje domačih gledalcev se je po vsega 100 sekundah igre na semaforju zasvetil izid 1:0, potem ko je grobo napako belgijske zadnje obrambne vrste izkoristil Yussuf Poulsen in z diagonalnim strelom s 14 metrov premagal vratarjaV deseti minuti je bila tekma začasno zaustavljena v podporo danskemu reprezentantu, ki okreva po srčnem zastoju na sobotni tekmi proti Finski. Tudi po krajšem premoru so bili aktivnejši izbranci domačega selektorja Kasperja Hjulmanda, ki pa si niso priigrali izrazitejše priložnosti za gol, medtem ko so bili Belgijci - z izjemo poskusav četrti minuti - v prvi polovici tekme bolj ali manj nenevarni.V drugi polovici tekme je španski strokovnjak na klopi Belgijcevv ogenj poslal rekonvalescenta po hudih poškodbah obraza Kevina De Bruyneja, po prihodu enega najbolj kreativnih nogometašev na svetu pa so postopoma zaživeli tudi "rdeči vragi". V 55. minuti so Belgijci dosegli izenačujoči zadetek po bliskovitem nasprotnem napadu Romela Lukakuja, ki je v sredino podal do De Bruyneja, ta pa je lepo asistiral za gol Thorgana Hazarda.V nadaljevanju je bila žoga bolj ali manj v njihovi posesti. Svojo premoč so kronali v 70. minuti, po kombinirani akciji je De Bruyne z roba kazenskega prostora sprožil močan in natančen strel ter z levo nogo zadel desni spodnji kot nemočnega vratarja Kasperja Schmeichela.