Benjamin Šeško in Kevin Kampl do zmage, Bayern povozil Mainz

Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v 25. kolu nemškega prvenstva doma ugnali Darmstadt z 2:0. Bayern München je ugnal Mainz kar z 8:1.

Leipzig je proti zadnjeuvrščenemu Darmstadtu upravičil vlogo favorita in slavil zmago z 2:0. Kampl je igral do 77. minute, takrat pa je v igro s klopi vstopil Šeško. Gostitelji so prešli v vodstvo v tretji minuti, ko je avtogol zabil Thomas Isherwood. V 50. minuti je Christoph Baumgartner postavil končni izid.

Bayern se je doma znesel nad Mainzem in ga premagal kar z 8:1. Tri gole je dosegel Harry Kane, dva je prispeval Leon Goretzka, po enkrat pa so zadeli še Thomas Müller, Jamal Musiala in Serge Gnabry. Za Mainz je na 1:2 še v prvem polčasu znižal Nadiem Amiri.

Kane je s 30 goli prvi strelec lige. Hkrati je postal prvi igralec s 30 zadetki v elitni nemški ligi v svoji prvi sezoni po Uweju Seelerju iz sezone 1963/64.

Na preostalih dveh današnjih tekmah sta se Borussia Mönchengladbach in Köln razšla brez zmagovalca (3:3), Augsburg pa je z 1:0 premagal Heidenheim.