Parižani so Kataloncem za 16-letnega fanta ponudili 200 milijonov evrov

Paris St-Germain že hodi v tuje dvorišče in je tudi našel naslednika Kyliana Mbappeja, ki se bo po koncu sezone najverjetneje odselil v Madrid in okrepil kraljevski klub. Tako je razkril največji španski športni dnevnik Marca.

Parižani so zaigrali na prave strune, saj so si zaželeli največjega upa Barcelone Lamina Yamala, ki je včeraj v 73. minuti odločil zmagovalca prve tekme 28. kola španskega nogometnega prvenstva proti Mallorci. Barcelona se je zahvaljujoč golu 16-letnega napadalca, za katerega pravijo, da je najsijajnejši izdelek La Masie po Lionelu Messiju, na drugem mestu približala Realu na le pet točk zaostanka (Real bo jutri gostil Celto). V torek bo Barcelona doma igrala povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Napoliju. V Nepalju sta se španski in italijanski prvak razšla brez zmagovalca z 1:1.

Parižani imajo polno vrečo denarja po odhodih Mesija in Neymarja ter poleti tudi Mbappeja, zato so brez sramu Kataloncem ponudili vrtoglavih 200 milijonov evrov za najstnika, ki je v tej sezoni v 27 tekmah dosegel štiri gole. Vajeti prestopa je v svoje roke že prevzel sloviti agent Jorge Mendes.

Spretni Portugalec, št. 1 med agenti, je pripravil zanimiv scenarij, saj Barcelona iz meseca v mesec komaj skrpa za plače, zaradi česar bo težko zavrnila pariško ponudbo. Mendes se je že sestal s predsednikom Barcelone Joanom Laporto, o vsem pa je bil seznanjen tudi upravni odbor kluba, ki je zatrdil, da ni naprodaj. Toda prav huda denarna stiska katalonskega velikana, zaradi katerega je pod drobnogledom denarni tok Evropske nogometne zveze, bi bila lahko odločilna in bi za klub pomenila takojšnjo finančno rešitev. Za Barcelono velja prestopno finančno pravilo, po katerem lahko zapravi toliko, kot prejme, oziroma »en evro not, en evro ven«.

Pariški klub in Barcelona sta pred leti že izpeljala sanjski prestop. Za Neymarjevo seltiev v Pariz je Barcelona prejela rekordnih 222 milijonov evrov odškodnine.