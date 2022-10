Benjamin Šeško v družbi najboljših mladih nogometašev

Italijanski športni časnik Tuttoport je objavil zaključni seznam 20 nogometašev, ki se bodo potegovali za letošnjo nagrado zlati deček. Lani jo je osvojil Španec Pedri (Barcelona), ki je tudi tokrat v najožjem krogu favoritov. Velika čast je z uvrstitvijo v dvajseterico doletela napadalca slovenske reprezentance in Red Bull Salzburga Benjamina Šeška, ki bi lahko z morebitno osvojitvijo prestižne nagrade ponovil uspeh predhodnika na Solnograškem, slovitega Norvežana Erlinga Haalanda. Za zlatega dečka, nagrado podeljujejo od leta 2003, so denimo nekoč okronali tudi Argentinca Lionela Messija in Sergia Agüera, Angleža Wayna Rooneyja in Raheema Sterlinga, Francoza Paula Pogbaja in Kyliana Mbappeja, Portugalca Renata Sanchesa in Joãa Felixa ...

Konkurirajo vsi nogometaši, ki igrajo za evropske klube in štejejo manj kot 21 let. Zmagovalca bodo okronali s seštevkom spletnih glasov in glasovanja, v katerem sodeluje 40 športnih novinarjev, med najvplivnejšimi časniki so L'Équipe, Marca, The Times, Bild, France Football, De Telegraaf, La Gazzetta dello Sport in Blick.

Seznam nominirancev za nagrado Golden Boy:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

João Antonio Silva (Benfica)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (Barcelona)

Gavi (Barcelona)

Wilfried Gnoto (Leeds United)

Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Fabio Miretti (Juventus)

Nico Gonzalez (Valencia)

Nuno Mendes (PSG)

Pedri (Barcelona)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Šeško (Red Bull Salzburg)