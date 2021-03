Benzema zrežiral tesno zmago nad Elchejem

Standings provided by SofaScore LiveScore

Aktualni španski prvak Real Madrid je v 27. kolu državnega prvenstva z velikimi težavami strl odpor Elcheja, zmagoviti gol je v 91. minuti dosegelFavorizirani Real v prvem polčasu ni našel poti do gola nasprotnega moštva, ki se bori za obstanek. Gostitelji so sprožili šest strelov, a le enega v okvir vrat, kar je bilo premalo.Elche je v drugi polčas krenil bolje in povedel v 61. minuti, ko jeudaril z glavo in s pomočjo prečke premagalMadridčani so se znašli v težavah, iz katerih pa jih je rešil francoski napadalec Karim Benzema. Ta je najprej v 73. minuti izkoristil podajoin zadel z glavo, nato pa v 91. minuti z roba kazenskega prostora fantastično udaril proti vratom in ob pomoči vratnice zagotovil zmago Realu.»Zelo sem zadovoljen s svojo igro, saj sem pomagal klubu do 3 točk. Prvi polčas je bil čuden, nasprotniki so se postavili za žogo in smo težko našli prostor. V drugem polčasu pa smo šli korak za korakom in z odločnostjo prišli do zmage,« je dejal junak Benzema.Danes bo aktiven tudi vodilni Atletico Madrid z, ki bo ob 21. uri gostoval pri Getafeju.