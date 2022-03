Bijol v 92. minuti vzel zmago svetovnim podprvakom

Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Dohi igrala 1:1 (0:1) proti Hrvaški. Za Hrvate je zadel Andrej Kramarić v 39., za Slovence pa Jaka Bijol v 92. minuti. Izbrance Matjaža Keka v Katarju čaka še ena tekma, in sicer v torek, ko se bodo pomerili z domačo izbrano vrsto. Slovenija in Hrvaška sta se na februarja 2020 odprtem štadionu s kapaciteto 40.000 sedišč merili na svoji enajsti medsebojni tekmi. Statistika ni bila na strani slovenske vrste, saj je ta le enkrat zmagala, trikrat pa igrala neodločeno. Tokrat pa je v tekmi, ki večji del ni ponudila veliko »akcije«, vpisala še četrti neodločen izid.

Slovenska postava uvodoma Hrvatom ni dovolila kakšnih posebej nevarnih akcij, je pa Hrvaška imela terensko pobudo. Ne eni ne drugi ekipi pa v prve pol ure ni uspelo resneje ogroziti tekmečevega vratarja. So pa Hrvati, ki so dotlej imeli žogo 70-odstotno v posesti, povedli v 39. minuti. Duje Ćaleta-Car je poslal žogo v globino, kjer jo je debitant David Brekalo zgrešil, tako da je končala pri Andreju Kramariću, ki je imel prosto pot do gola, kar je tudi unovčil. Hrvati so do konca polčasa izpeljali še nekaj nevarnejših akcij, a jih je obramba na čelu z Janom Oblakom prekinila.

Drugi polčas se je začel nekoliko bolj dinamično, med drugim je v 51. minuti v kazenskem prostoru streljal Luka Modrić, toda Oblak je bil na mestu. Malce pozneje je močno od daleč poskusil Josip Juranović, vendar je meril previsoko. Slovencem pa še naprej ni uspelo izvesti kakšne resnejše akcije, šele v 67. minuti, po prvih treh menjavah, so malce nevarneje grozili v kazenskem prostoru, na koncu pa je bil strel Jasmina Kurtića preslab.

Slovenski reprezentant Sandi Lovrić in Duje Ćaleta-Car sta se razšla brez zmagovalca. FOTO: Karim Džaafar/AFP

Odbitek z golove črte in od prečke

Sledilo pa je novo obdobje bolj ali manj nekonkretne igre, sta pa oba selektorja izkoristila po vseh šest menjav, eden od rezervistov, Marko Livaja, je v 85. minuti streljal mimo vrat z roba kazenskega prostora. V 87. minuti pa so Slovenci vendarle prišli v bližino izenačenja, ko je po kotu Bijol poskusil z glavo, Joško Gvardiol pa je žogo izbil z golove črte. Nekaj trenutkov pozneje je na drugi strani Oblak dobro posredoval po strelu Mislava Oršića. Ko je kazalo na nov poraz Slovenije proti Hrvaški, pa je v drugi minuti sodniškega dodatka Bijol prišel do svojega reprezentančnega prvenca, potem ko je s strelom z glavo žogo poslal v prečko, od te pa se je odbila čez golovo črto.

Slovenija : Hrvaška 1:1 (0:1) Štadion Education City, gledalcev 3000, sodnik: Džamali (Kuvajt). Strelca: 0:1 Kramarić (39.), 1:1 Bijol (92.). Slovenija: Oblak, Karničnik (od 77. Stojanović), Blažič, Bijol, Brekalo, Sikošek (od 78. Črnigoj), Gnezda Čerin (od 63. Gorenc Stanković), Kurtić, Zajc (od 78. Zahović), Lovrić (od 63. Verbič), Šporar (od 63. Šeško). Hrvaška: Livaković, Gvardiol, Ćaleta-Car (od 72. Vida), Pongračić, Jakić, Kovačić (od 69. Majer), Modrić (od 69. Pašalić), Perišić (od 72. Oršić), Juranović, Budimir (od 69. Livaja), Kramarić (od 72. Vlašić). Rumeni kartoni: Zajc; Budimir, Perišić.

»Gol nas je na koncu nagradil. Je pa bilo veliko novih stvari, tako da vse ni moglo biti idealno. Igrali smo na nov način, z nekaj debitanti in to proti kakovostni Hrvaški. Sistem igre je prilagojen trenutnemu igralskemu kadru, a če bomo nekatere stvari taktično popravili, če si bomo upali igrati, potem lahko gre v pravo smer. Je pa bil Šporar večinoma sam med tremi branilci, tu moramo najti boljše rešitve, biti odločnejši pri odvzemanju žoge. Na trenutke smo preveč pasivni,« je po tekmi povedal slovenski selektor Matjaž Kek.

»Zelo težka tekma je bila, smo kar vso tekmo trpeli, a bili na koncu nagrajeni. Z igro ne moremo biti najbolj zadovoljni, z rezultatom pač. To je bila prva naša tekma s tremi branilci, tako da je to treba še malce naštudirati. Moramo pa biti tudi malce bolj motivirani za napad. Na tem bomo delali in to poskusili izboljšati,« pa je dejal strelec izenačujočega gola Jaka Bijol.