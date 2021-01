Bitka za Glasgow Rangersu

Standings provided by SofaScore LiveScore

Tottenham v četrto le zmagal

Remi v seviljskem derbiju

V škotskem in mestnem glasgowskem derbiju med igralci Rangersa, modri dresi, in Celtica se vedno bojuje do skrajnih moči. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Nov udarec za Celtic

Ob tradicionalni uri, 15.30, je bila odigrana večina tekem 14. kola nemške nogometne lige. Izidi: Köln - Augsburg 0:1, Hoffenheim - Freiburg 1:3, Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1, Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1, Werder - Union Berlin 0:2. Ob 18.30 bo obračun berlinske Herthe in Schalkeja, dve uri pozneje še Stuttgarta in Leipziga. Ekipabi z zmago skočila na vrh lestvice. V nedeljo bosta dvoboj vodečega Bayerna in Mainza in tisti med Borussio Dortmund in Wolfsburgom.V angleški elitni ligi je na vrsti 17. kolo. Tottenham je prekinil niz treh zaporednih tekem brez zmage, v Londonu je s 3:0 premagal Leeds in se vsaj začasno prebil na tretje mesto prvenstvene razpredelnice. Za Hotspur so zadeliiz enajstmetrovke v 29. minuti,v 43., to je bil njegov 12. zadetek v sezoni, zdaj za najboljšim strelcem(Liverpool) zaostaja le za gol, inv 50.Crystal Palace je zadnjeuvrščeni Sheffield United ugnal z 2:0. Ob 18.30 bo srečanje Brighton - Wolverhampton, ob 21.uri Arsenal gostuje pri predzadnjem West Bromwich Albionu. Jutri bo na sporedu derbi med Chelseajem in Manchester Cityjem, vodilni Liverpool, ima 33 točk kot Manchester United, v ponedeljek gostuje pri presenečenju prvenstva Southamptonu.Španski prvoligaši so krenili v igranje tekem 17. kola, Villarreal je z 2:1 premagal Levante, seviljski derbi med Betisom in Sevillo se je končala brez zmagovalca (1:1). Getafe - Real Valladolid je današnji par ob 18.30, dve uri in pol kasneje drugouvrščeni Real Madrid, za dve točki zaostaja za Atleticom slovenskega vratarja, gosti Celto iz Viga. Atletico jutri gostuje v Baskiji pri Alavesu iz Vitorie-Gasteiza, mini baskovski derbi bo v San Sebastianu-Donostii med tretjeuvrščenim Real Sociedadom in Osasuno, Barcelona bo na tujem igrala s povratnikom v prvo ligo Huesco.Na Škotskem je bil v okviru 22. kola vroči derbi med največjima tekmecema Rangersom in Celticom. Z avtogolomv 70. minuti je zmagal Rangers, seveda ni šlo brez rdečega kartona, Celticov Izraelecsi ga je prislužil v 62. minuti. Protestantski Rangers je katoliškemu klubu in serijskemu državnemu prvaku od leta 2012 prizadejal nov udarec, zdaj na lestvici vodi kar z 19 točkami prednosti, Celtic ima sicer tri tekme manj.