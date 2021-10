Bivši športni direktor je vreden dva milijona evrov

V nadaljevanju preberite:



Spor med FC Koper in športnim direktorjem (ŠD) Boškom Županovićem se bo, kot kaže, reševal filmsko: na sodiščih in med zvezdniško zasedbo odvetnikov. Jedro spora je po Županoviću enostranska odpoved pogodbe o poslovnem sodelovanju in pogodbe o delu športnega direktorja, zaradi česar so mu »pravice sistematično kršene in je zanje prikrajšan«. Upravni odbor kluba je 2. julija sprejel sklep o odpovedi pogodbe s športnim direktorjem z enomesečnim odpovednim rokom. Prav tako, da klub odstopa od pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki je bila sklenjena že 24. aprila 2017. Zanimiva je Županovićeva trditev, da po pogodbi o poslovnem sodelovanju katerikola pogodba v klubu sklenjena brez njegove odobritve ni veljavna.

Preberite še odziv FC Koper.