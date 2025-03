Bo Atletico prebolel šok in si opomogel z Barço?

Človek si ne more oddahniti, predahniti in nadihati. Ne le zaradi onesnaženega zraka, ki ga je poln globalen svet, tudi zaradi nogometa. Komaj so žogobrcarski fanatiki preživeli ta teden lige prvakov, evropske in konferenčne lige, že ... Šalo ne na stran, zakaj se konferenčna liga denimo ne imenuje sestankovna liga?

Je res vse v rokah Kataloncev?

Resnično človek ne more predahniti. Tudi tu nam ni do šale. Vrh španskega nogometnega prvenstva je naslednji: Barcelona in Real Madrid po 57 točk, Atletico Madrid 56. Slednji, ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ga je polomil v preteklem kolu la lige, izgubil je s Getafejem, sredi tedna je proti mestnemu tekmecu Realu doživel šok v elitnem starocelinskem klubskem tekmovanju, v nedeljo ob 21. uri ga čaka še veliki derbi z Barcelono.

»Vem, da si je Barça želela, da odigramo podaljška in nato streljamo enajstmetrovke. V dvoboj z njo bomo šli utrujeni, a ni kaj, v nedeljo moramo na igrišču dati vse od sebe,« je trener Atletico Madrida Diego Simeone tudi še vedno besen zaradi škandala na tekmi z belim baletom.

Tudi Jan Oblak ne bo dopustil, da ga premaga kdo od Kataloncev. FOTO: Oscar Del Pozo/AFP

Katalonci imajo v primerjavi s kastiljskima tekmecema tudi tekmo manj, torej je vse v njihovih rokah. Sicer ne politično, temveč nogometno. Tu pa so v nizu 17 tekem (14 zmag, trije neodločeni izidi) brez poraza v vseh tekmovanjih, zadnjič so igrišče sklonjenih glav zapustili ravno proti Atleticu (1:2), bilo je na domači travnati površini, malce pred božičem. Barcelona in Real sta denimo tudi še vedno v boju za tri letošnje lovorike, prvenstvo, španski pokal in ligo prvakov. Barça bo jutri na madridskem štadionu Metropolitano morala igrati metropolitansko (prestolnično), da se ubrani napada jeznih Oblakovih soigralcev. Ne pozabimo, po toči golov (4:4) na uvodni polfinali tekmi kraljevega pokala, se bosta Barcelona in Atletico pomerila še na drugem srečanju pokalnega tekmovanja.

Norveški adut

Katalonskega velikana sicer »rešujeta« Poljaka. Robert Lewandowski počne to, v čem je najboljši, v treh sezonah v Barceloni je v španski ligi zbral 23, 19 in letos že 21 zadetkov. Zabil je na petih od zadnjih šestih obračunov. Wojciech Szczęsny pa je, odkar je postal prvi vratar moštva, na 15 nastopih kar osemkrat svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Jutri bo na hudi preizkušnji, Atletico v letošnji sezoni v la ligi še ni izgubil doma, zbir je 10 zmag in štirje remiji.

17 tekem že traja neporažen niz nogometašev Barcelone v vseh tekmovanjih

Še en razlog, poleg izpada iz lige prvakov, nespanca Diega Simeoneja pa je tudi statistika. V obračunih s trenerji Barcelone je zbral le 16 odstotkov zmag, tudi v preteklem letu proti Hansiju Flicku, prvemu strokovnjaku katalonsko »neodvisnih« mladcev. Statistika, statistika. No, Atleticov Norvežan Alexander Sørloth je s sedmimi goli najučinkovitejši igralec med tistimi, ki pridejo s klopi za rezervne nogometaše v vseh petih največjih evropskih ligah. V Madridu bo boj na nož. Na Metropolitanu ne bo tako »kulturno« kot v Metropolitanski operi v New Yorku. »Baritoni« in »basi« bodo opravljali »umazano« delo, vprašanje je, kdo bo »tenor«.