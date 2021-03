Boj za zadnja štiri prosta mesta na EP

Portugalci s popolnim izkupičkom

V Sloveniji in na Madžarskem se bo danes končalo predtekmovanje na evropskem prvenstvu za nogometaše do 21 let. Zadnje tekme bodo igrale še ekipe v skupini C na Madžarskem ter skupini D v Sloveniji.Že v torek so bili znani prvi štirje udeleženci izločilnih bojev. Iz “slovenske skupine” B sta napredovali Španija in Italija, iz zelo izenačene skupine A pa Nizozemska in Nemčija.Današnji spored prinaša še razpleta v skupinah C in D. Reprezentance skupine C igrajo na Madžarskem, tam bosta ob 18. uri tekmi med Dansko in Rusijo ter Islandijo in Francijo.V najboljšem položaju je Danska s šestimi točkami, Francija in Rusija jih imata po tri, Islandija pa je še brez.Ekipe v skupini D svoje tekme igrajo v Sloveniji. Na Bonifiki bo dvoboj med Hrvaško in Anglijo, v Stožicah pa se bosta pomerili Švica in Portugalska.Na lestvici najbolje kaže Portugalcem (6 točk), sledita Hrvaška in Švica (obe po 3 točke), Angleži pa so na dnu z ničlo.Gyor: Danska - Rusija (18)Sombotel: Islandija - Francija (18)Koper: Hrvaška - Anglija (18)Ljubljana: Švica - Portugalska (18)