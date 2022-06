Bolgarski reprezentant v nesreči utrpel počeno lobanjo

Bolgarski nogometni reprezentant Todor Nedelev je moral na operacijo glave, potem ko je bil udeležen v prometni nesreči reprezentančnega avtobusa v Gruziji, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bolgare v nedeljo čaka obračun lige narodov proti Gruziji, dvoboj pa bodo po doslej znanih podatkih odigrali.

Do nesreče je prišlo v petek zvečer na poti od letališča do hotela v Tbilisiju, pri čemer je nogometaš bolgarskega Boteva iz Plovdiva utrpel počeno lobanjo. Nemudoma so ga operirali, medtem ko ostali nogometaši niso poškodovani, so sporočili iz Bolgarske nogometne zveze.

Devetindvajsetletni Nedelev bo po informacijah krovne nogometne zveze še nekaj časa ostal v bolnišnici, gruzijska tiskovna agencija pa je zapisala, da vzrok nesreče na sicer spolzkem cestišču že preiskujejo.