Bravo po zmagi nad Radomljami ujel vodilni Koper

Trener Bravaje v torek praznoval 41. rojstni dan, v sredo pa so mu njegovi izbranci podarili novo zmago, s katero so se Ljubljančani vsaj začasno točkovno izenačili z vodilnim Koprom, ki pa ima še dve tekmi v dobrem. Na drugi strani se je kriza Radomelj podaljšala, domači so doživeli že sedmi zaporedni poraz in so na dnu lestvice. Ekipi si ob nekaj precej nenatančnih strelih domačih v uvodnih 20 minutah nista priigrali kakšne obetavne priložnosti, v 25. minuti pa so Ljubljančani povedli.se je po podajina robu kazenskega prostora lepo znašel in preigralter nato s približno desetih metrov matiral šeRadomljani so si sicer priigrali nekaj prekinitev (tudi štiri kote), iz katerih pa niso bili nevarni, so pa v 41. minuti le malce zagrozili, ko je z lobom poskusil, toda žogo poslal na zgornji del mreže. Guzina je poskusil tudi v drugem polčasu, in sicer v 58. minuti, toda vratar Bravani imel težkega dela, podobno kot malce pozneje na drugi strani tudi Marjanović po streluV 64. minuti so sodniki dosodili enajstmetrovko po prekršku, pri gostih se je v 66. minuti za strel z bele pike odločil Ogrinec in ga zanesljivo izvedel za 2:0. Deset minut pozneje so zagrozili tudi domači prek, ki so ga le centimetri ločili od uspeha. V končnici so Ljubljančani, ki se ponašajo z najboljšo obrambo lige (pet prejetih golov na desetih tekmah), bolj ali manj brez posebnih težav držali zanje ugoden izid, tekmecem niso več dovolili kakšne resnejše akcije.sreda, 22. september:Kalcer Radomlje :0:2 (0:1)20.15: Olimpija – Celječetrtek, 23. september:15.00: CB24 Tabor – Mura17.00: Koper – Aluminij20.15: Maribor – Celje