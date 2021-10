Bravo in Mura kakor Maribor in Olimpija

Bravo : Mura 0:0

Štadion ŽAK, sodniki: Antič, Vidali, Kalan.

Bravo: Josipović, Jakšić (od 21. Kavčič), Drkušić, Križan, Španring, Nsana, Krim (od 87. Žinko), Trontelj, Ogrinec (od 56. Bajde), Maružin (od 56. Sever), Memić (od 87. Kancilija).

Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Karničnik, Lorbek, Ouro (od 71. Horvat), Pucko, Mandić (od 71. Kous), T. Cipot (od 80. Maroša), Lotrič (od 65. Mulahusejnović), K. Cipot (od 65. Klepač).

Rumeni kartoni: Trontelj, Nsana; Lorbek, T. Cipot, Maruško.

V prvi današnji tekmi 12. kola državnega prvenstva so se nogometaši Brava in Mure razšli brez zadetkov. Ljubljančani so se na ta način spet (začasno) zavihteli na vrh lestvice, s katerega pa jih lahko zrinejo Koprčani, ki danes gostijo Celjane.Varovanciso tako vpisali še peti neodločeni izid v sezoni (ob šestih zmagah), prav tolikokrat pa so letos – zanimivo – igrišče z delitvijo točk v prvi ligi Telemach zapustili tudi Prekmurci, ki zasedajo peto mesto.Radomlje : Aluminij 2:2 (53.,56.;41.,47. 11-m)Tabor Sežana : Domžale 0:0Maribor : Olimpija 0:0Bravo : Mura 0:0Koper – Celje (danes, 17.00)