Brez semena ne bi bilo trave

Organizatorji nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju so pripravili 40 rezervnih zelenic, v kolikor bodo visoke temperature in pomanjkanje padavin vplivale na kakovost travnatih površin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Reprezentance bodo igrale in trenirale na skupno osmih stadionih ter 136 pomožnih igriščih.

Organizatorje SP, ki se bo začelo 20. novembra, skrbijo predvsem visoke temperature, ki bi lahko uničile številne zelenice. V Katar so zato v nadzorovanih pogojih z letali uvozili na stotine ton travnatih semen, posebej zaposlili na desetine oseb ter omejili območje za vzgojo rezervnih zelenic severno od Dohe, je objavil britanski Daily Mail.

Logistično večjih težav pri menjavah travnatih površin ni pričakovati, saj so vsi stadioni v radiju 55 kilometrov. Ob težavah z zelenicami na stadionih in igriščih za trening posledično ne pričakujejo dolgotrajnih postopkov pri menjavah, pravi David Graham iz podjetja Aspire Turf.

»Če ne bi imeli pravih semen, igralna površina v takšnem podnebju ter ob pogojih v Katarju ne bi zdržala,« je dejal Graham in dodal, da naj bi travnato polje prejelo okoli 50.000 litrov razsoljene morske vode na dan. Za izkoreninjenje travnatih škodljivcev so uporabili kemične koktajle in podzemni sistem za zmanjšanje vlage, še piše Daily Mail.

»Travo je mogoče pripraviti za igro ter jo premakniti do določenega stadiona v vsega osmih urah,« pa je dejal vodja projekta Mohamed Al Atvan.