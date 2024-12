Brez službe, a bo do avgusta bogatejši za skoraj dva milijona evrov

Portugalski nogometni trener Paula Fonseca bo v novo leto šel brez službe, a ne brez prejemkov, ki mu zagotavljajo dostojno preživljanje prostega časa. Pri Milanu, kjer je zdržal le pol leta na trenerskem stolčku, bo do avgusta na plačilnem seznamu. Do takrat mu bo klub izplačal 1,7 milijona evrov neto, skupno bo Fonseci avantura pri rdeče-belih prinesla 2,5 milijona evrov.

Zadovoljni so tudi pri Milanu. Klub se je zaščitili tako, da mu ne bo treba plačati polne odškodnine do izteka pogodbe, do leta 2027. Paulo Fonseca bo zaradi šolanja otrok ostal v Milanu, plačo pa bo prejemal tudi v primeru, če bi prevzel drug klub.

Milan bo najmanj do konca sezone vodil drugi Portugalec, Sergio Conceicao. Zaslužil bo milijon evrov.

Največji zaslužkar v zgodovini izplačil odpravnin je Jose Mourinho. Rojak Paula Fonsece je doslej od predčasno prekinjenih pogodb zaslužil že skoraj 100 milijonov evrov.