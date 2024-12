Manchester United se je vrnil v prejšnje stoletje

Ritem angleškega prvenstva je neizprosen, kriza Manchester United pa se poglablja iz tekme v tekmo. V 19. kolu je na Old Traffordu izgubil proti Newcastlu, leto pa je z drugim zaporednim porazom končal tudi Chelsea v gosteh pri Ipswichu.

Chelsea je doživel šele drugi poraz na zadnjih dvanajstih gostovanjih. Premoč je moral priznati tudi vodilnemu Liverpoolu. Ipswich je na deseti domači tekmi prvič zmagal. Liam Delap je v 12. minuti zadel iz najstrožje kazni, Omari Hutchinson pa je na 2:0 povišal na začetku drugega polčasa.

Z drugim zaporednim porazom je Chelsea v nekaj dneh izgubil priključek k vrhu lestvice. Od Liverpoola ga zdaj loči deset točk.

Manchester United je doživel peti poraz v decembru. V enem mesecu je nazadnje toliko tekem izgubil pred 62 leti, še daljši rekord pa je popravil trener Ruben Amorim (1. novembra je nasledil Erika ten Haga), ki je v svojih prvih enajstih tekmah na čelu kluba doživel šest porazov. Pet jih je imel nazadnje Walter Crickmer leta 1932.

Newcastle se je s četrto zmago v nizu s skupnim izidom 13:0 vključil v boj za ligo prvakov. Za četrtim mestom oziroma Chelseajem zdaj zaostaja le tri točke. Oba gola sta padla v prvih dvajsetih minutah.

V decembru je Ruben Amorim izgubil pet tekem. FOTO: Phil Noble/Reuters

Portugalec, ki je prišel, da bi ustavil krizo, tudi o izpadu

»Izpad iz lige je mogoč, moramo biti iskreni z navijači. Nekaj bo treba spremeniti, a ta sezona bo težka. Lahko nas okrepi, moramo se boriti,« je bil iskren Portugalec Ruben Amorim, ki je prišel kot čudežni trenerski deček, a je zdaj tudi on blizu odstrela.

Mnogi nekdanji zvezdniki »rdečih vragov« so osupli. Garyja Nevilla je pošteno zmotil trenutek, ko je bil v 33. minuti zamenjan 23-letni napadalec Joshua Zirkzee. Navijači na tribuni so mu namenili glasne žvižge. »Zasmilil se mi je, zasluži veliko denarja, toda je samo človek. Posmehovali so se mu. To je res brutalno. Res ni igral dobro, ampak bodimo realni, to je najslabše moštvo v Angliji,« je povedal komentator Sky Sports.