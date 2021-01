Brez sprememb pri euru in ligi prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) ne razmišlja o spremembi načrtov za letošnje evropsko prvenstvo ali ligo prvakov, kljub pandemiji novega koronavirusa, ki je vplivala na koledar drugih športnih panog, kot so na primer formula 1, smučanje ali tenis, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



»Kar zadeva evropsko prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 11. julijem, se ni nič spremenilo,« je dejal predstavnik Uefe za stike z javnostmi. Predsednik švicarske zveze Dominique Blanc je sicer dejal, da bo težko obdržati ta scenarij, glede na omejitve potovanj. Pravi, da bi moralo biti EP zato v eni državi, na primer v Rusiji ali Nemčiji, oziroma celo samo v enem mestu.



Do 5. marca bo Uefa objavila, v katerih mestih bodo tekme brez gledalcev. Za zdaj pa obstajajo štiri možnosti, in sicer so to polni štadioni, med 50- in 100-odstotno zasedeni štadioni, 20- do 30-odstotno zapolnjeni objekti ter tudi tekme brez gledalcev.



Klubska tekmovanja, vključujoč ligo prvakov, prav tako za zdaj ostajajo po predvidenem načrtu.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: