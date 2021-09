Busquets že o kritični situaciji pri Barci, Koeman čuti podporo igralcev

Pirlo pred Xavijem in Martinezom Španski športni dnevnik AS na svoji spletni strani poroča o izrednem sestanku v klubskem centru Barcelone po tekmi v Lizboni, ki ga je seveda vodil predsednik Laporta. Poleg že znanih kandidatov za vročo klop, največji želji sta Katalonca Roberto Martinez (selektor Belgije) in klubska legenda Xavi Hernandez (trener Al-Sada), naj bi se pojavilo tudi ime Andree Pirla. Ikona italijanskega nogometa, ki nikoli ni skrival navdušenja nad igro Kataloncev, je v minuli sezoni vodil Juventus, kjer pa so ga kljub osvojenemu superpokalu in italijanskem pokalu odpustili po tem, ko so si belo-črni šele v dramatičnem zaključku prvenstva priigrali uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Martinez ne želi zapustiti belgijske reprezentance pred oktobrskim finalom lige narodov, očitno pa tudi Xavi še ne želi sesti na klop, na kateri ga številni vidijo že praktično od njegove igralske upokojitve leta 2019.

Benfica boljša le v učinkovitosti

Prihodnost trenerjana klopi Barcelone, kjer že lep čas mrzlično iščejo naslednika Nizozemca, najverjetneje sega le še do tega konca tedna, ko se bodo Katalonci v španskem prvenstvu pomerili z branilcem naslova Atleticom. Po porazu z 0:3 v Lizboni proti Benfici, kjer so gostje sploh v drugem polčasu delovali kot razbita vojska, je Koeman najbrž porabil še zadnji kredit iz minule sezone, ko je s klubom osvojil španski pokal.Kapetanje po tekmi priznal, da je situacija »kritična«, potem ko je Barca brez ene same točke po porazih z Bayernom doma in Benfico v gosteh s skupno razliko v golih 0:6 ostala na zadnjem mestu na lestvici.je na štadionu Da Luz zadel dvakrat,pa je premagal še. To je prvič po letu 2000, da je Barcelona izgubila zaporedni tekmi v skupinskem delu LP, v zadnjih 21 letih se je vedno prebila v izločilne boje, a pred obračunoma s kijevskim Dinamom se zaenkrat precej oddaljena zdi tudi evropska liga, ki jo prinaša končno tretje mesto v skupini.»Menjati trenerja je najlažje. Vsi nosijo svoj del krivde, tudi igralci, a smo v kritični situaciji, to je resnica,« je po tekmi dejal Busquets, ki bo evropsko sezono s soigralci reševal protiin njegovim kijevskim soigralcem. Skupno Barcelona zdaj ni zmagala že na petih evropskih tekmah zapored, niz je začel Juventus, nadaljeval Paris Saint-Germain, v tej sezoni pa sta piko na i pritisnila še Bayern in Benfica. Razlika v golih na omenjenih tekmah je bila 2:14, vse so Katalonci dosegli še zv svojih vrstah. V španskem prvenstvu v sezoni 2021/22 sicer še ne poznajo poraza po treh zmagah in treh remijih.»Ne,« se je glasil kratek odgovor vezistana vprašanje, če bi trenutno zagato rešila menjava trenerja. Rojaku in najnovejši okrepitvi v napaduje pripravil številne zrele priložnosti, ki pa jih je slednji na Da Luzu zapravil. Koeman je po tekmi dejal, da še čuti podporo igralcev, da pa ne ve, če lahko enako trdi tudi za klubsko vodstvo. Predsednikje z nekaj izjavami v zadnjih tednih še dodatno oslabil trenerjev položaj, potem ko mu je že pred sezono komaj izrekel zaupnico. Mediji iz tedna v teden poročajo o zaenkrat neuspešnem iskanju naslednika legende kluba, ki mu je z odločilnim golom v finalu leta 1992 proti Sampdorii sprinesel prvi naslov v ligi prvakov.»Čutim, da me igralci podpirajo, a o moji prihodnosti ne morem povedati ničesar, ker ne vem, kaj si o tem misli klub,« je na novinarski konferenci povedal Koeman, ki je v trenerski karieri vodil tudi Benfico. »To ni v mojih rokah. Bomo videli. Na koncu koncev krivdo nosi trener, a v številnih trenutkih igre je bila taktika dobra, bili smo boljši. Po drugem golu smo imeli več težav, a imeli smo priložnosti za dva gola. Nismo bili v podrejenem položaju, razen v smislu učinkovitosti v kazenskem prostoru. Situacija je delikatna in jo povsem razumem. Gre za to, da poskušaš spremeniti stvari, dati ekipi čas, a razumem, da ljudje gledajo na končni rezultat. To sprejmem,« je še povedal Koeman, ki na Wandi Metropolitano proti šampionski ekipi zgotovo ne bo sedel na klopi Barce, saj je po izključitvi na tekmi s Cadizom prejel dve tekmi suspenza.Že reprezentančni premor pa bo verjetno precej hitro pokazal, če bo na klop katalonskega ponosa sploh še kdaj vrnil.