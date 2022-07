Camoranesi našel novo službo v vročem Marseillu

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Mauro Camoranesi, ki je v letih 2020 in 2021 kot trener deloval v slovenski ligi pri sežanskem Taboru in Mariboru, je novo zaposlitev dobil v Marseillu, kjer bo pomočnik pred kratkim imenovanemu novemu strategu Igorju Tudorju, so potrdili v francoskem prvoligašu.

V Argentini rojeni Camoranesi, svetovni prvak z Italijo leta 2006, je pred Taborom in Mariborom kot glavni trener vodil še Coras de Tepic, Tigre in Tapachulo. Pod Kalvarijo je zadnjo tekmo vodil februarja 2021, ko je zapustil klub skupaj s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovom.

Argentinci so Marseille vodili tudi v minuli sezoni, ko je pristaniški velikan in nekdanji evropski prvak osvojil 2. mesto v francoski ligue 1 ter si pod taktirko zdaj že bivšega stratega Jorgeja Sampaolija priigral nastop v skupinskem delu lige prvakov. Tudor in Camoranesi sta skupaj odigrala 32 tekem pri italijanskem prvoligašu Juventusu med letoma 2002 in 2005.