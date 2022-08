Carlo Ancelotti: Luka Modrić je nesmrten

Ko so se v zadnjih dneh sukale besede okrog utripa pri najuspešnejšem španskem nogometnem klubu Realu iz Madrida, je rdeča nit pogovorov pripadala Casemirovi selitvi k Manchester Unitedu. Skupaj z Nemcem Tonijem Kroosom in Hrvatom Luko Modrićem je dolgo sestavljal imenitno verigo zvezne vrste.

Toda po sobotni predstavi Celta Vigo vs. Real Madrid (1:4) brazilskega nogometaša, pred katerim je zdaj jutrišnji veliki angleški derbi Manchester United vs. Liverpool, v nogometni Španiji domala nihče več ne omenja. Real je namreč gladko zmagal, pot k uspehu pa je vnovič začrtal sijajni Modrić, tokrat z vodilnim golom z 20 metrov. »Ta nogometaš je nesmrten! Vedno znova je brezhibno pripravljen, vedno znova blesti na igrišču. Njegov gol je spremenil igro, dotlej je bila ta izenačena in ne kaj prida bojevita. Imeli smo težave, tekmeci so nas dobro pokrivali. A kot rečeno – po Lukovem golu je bilo vse drugače,« je poudaril Realov strateg na klopi Carlo Ancelotti.