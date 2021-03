Če bodo ustavili Ruse, bo prišla tudi Kekova čestitka

Interjev steber obrambe Milan Škriniar je zabil izenačujoči gol proti Malti in preprečil veliko senzacijo v Trnavi. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters



Proti Sloveniji z Darkom Milaničem na klopi?



Najstnika svetla izjema

Štefan Tarkovič pogreša igralce. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters



Hrvaška se muči, Modrić rekorder

Mario Pašalić je prebil ciprski bunker. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Brez navijaškega pretiravanja so Slovaki po prvih dveh tekmah načrtovali šest točk. Osvojili so dve in obe proti na papirju največjima avtsajderjema v skupini H, Cipru (0:0) in Malti (2:2). Stanje duha je strupeno: selektorje tako rekoč pred odstrelom. Jutrišnji dvoboj z Rusijo v Trnavi je odločilen, samo zmaga še kolikor toliko ohranja Slovaško v bitki za Katar 2022.Slovaškega selektorja Tarkoviča so si privoščili na socialnih omrežjih, med njimi tudi nekdanji reprezentanti.»Težko je nadomestiti odsotnost devetih igralcev,« je potožil selektor, ki bi ga jutrišnji poraz lahko stal selektorskega stolčka. In potem?Če ne bo pravega moža, v Bratislavi že zelo uspešno deluje »slovinski« strokovnjak.je s Slovanom tako rekoč že opravil s tekmeci v domačem prvenstvu. Na Slovaškem uživa veliko spoštovanja in kdo ve, morda bi v prvi tekmi drugega kvalifikacijskega paketa tekem, 1. septembra, Slovaško v Sloveniji lahko vodil kar 53-letni Izolan.Za uresničitev tega scenarija je treba upoštevati še eno pomembno poglavje, Slovaška poleti igra na euru. Slovaki so se sami zapletli v zanko, po dveh slabih obrambnih posredovanjih so Maltežani ob odmoru imeli visoko prednost z 2:0. V drugem polčasu in z vstopom izjemnega Slovanovega najstnika, 19-letnega, ki je znižal zaostanek, so v desetminutnem preblisku tudi izenačili. Svojo obrambno napako je popravil»Žalostno je, če doma igramo neodločeno. Ne želim uporabljati ostrejših besed ...,« jeze ni skrival steber obrambe vodilnega moštva italijanskega prvenstva Interja.»Priložnosti je bilo dovolj, a jih nismo realizirali. Plačali smo davek za katastrofalne napake,« je povedal Tarkovič in se vseskozi vrtel okoli odsotnosti igralcev. »Razumem bes navijačev, toda smo reprezentanca, ki močno čuti odsotnost devetih reprezentantov.« Ob strelcu Strelcu je selektorja in javnost zelo zadovoljil tudi nastop komaj 18-letnega, napadalca nizozemskega Groningena.»Oba imata samozavest, a je ne morejo imeti le dva, trije. Če je nimamo, je to težava. Oba sta prihodnost slovaškega nogometa, oba sta vodila tekmo,« je zapihal na dušo mladih sil 48-letni strokovnjak iz Prešova, za katerega bo jutri močno držal pesti tudi naš selektor. Če bo Tarkovič ustavil Rusijo, bo prejel tudi njegove čestitke in hrvaškega kolega»Izgubili smo točke s slabšimi nasprotniki, toda nam ustrezajo tekme z močnejšimi. Odgovor bo dala tekma z Rusijo.« Na voljo bo imel več igralcev, vrnila se bosta »bundeligaša«in. Slovaki pogrešajo pomoč najboljšega moža, 33-letnega. Poškodba stegenske mišice je člana švedskega IFK Göteborg oddaljila od kvalifikacijskega štarta.»Trikrat so neposredno streljali na vrata in dosegli gol,« se tolažijo ali pa so ponosni Ciprčani po minimalnem porazu na reški Rujevici. »Zmaga in. To sta edini dobri stvari,« pa so zmago z 1:0 povzeli v hrvaškem taboru. Soigralecpri Atalanti Pašalić je z golom v prvem polčasu rešil muk južne sosede.Svetovni podprvaki Hrvati so sicer v razvojni krizi, toda že jutri bi bili lahko prvi na lestvici skupine H, saj gostijo še Malto. Toda miru ni videti, selektorju Zlatku Daliću očitajo dekadentno in počasno Hrvaško ter da po svetovnem prvenstvu ni naredila koraka naprej.Rujevica pa je bila tudi v znaku slavnostnega dogodka. Kapetan hrvaške reprezentance in edini dobitnik zlate žoge za najboljšega nogometaša na svetu s področja nekdanje skupne državeje proti Cipru postavil še en mejnik. Zvezdnik madridskega Reala je na lestvici igralcev z največ nastopi za reprezentanco Hrvaške zdaj sam na vrhu, saj je odigral 135. tekmo. Modrić je trenutno na šestem mestu na svetu po številu reprezentančnih nastopov med aktivnimi nogometaši. Pred njim so: Španec(179), Portugalec(171), Mehičan(163), Argentinec(142) in Urugvajec(136).