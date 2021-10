Čeferin in Uefa dobila podporo celotne Evropske unije

V nadaljevanju preberite:

Španski radio Cadena Cope – del skupine, v kateri je tudi časnik ABC – je prenesel v javnost dokument, ki razkriva, da španska vlada nedvoumno podpira Uefo v njenih prizadevanjih za obrambo interesov evropskega nogometa in njegove obstoječe ureditve. Španski državni tožilec je poslal na sodišče Evropske unije (Court of Justice of the European Union) seznam obtožb na račun t. i. superlige, s katerimi izraža polno argumentirano podporo Uefi v boju za egalitarnost in meritokracijo v evropskem nogometu. Kaj to pomeni za Uefo in njenega predsednika Aleksandra Čeferina? Kdaj bo sodišče EU presodilo v primeru »Uefa proti t. i. superligi«? Kaj to pomeni za Slovenijo, eno redkih držav, ki (še) ni pristavila svojega podpisa pod omenjeni dokument?