Čeferin: Maradona je imel v osemdesetih enak pogled kot 35 let pozneje

Če bi Diego Maradona igral šah, bi bil velemojster z 2900 točkami. Zgodbo o nogometnem čudodelcu je nemogoče spraviti v en članek, zato začenjamo feljton, ki bo imel deset delov, kot se spodobi za najboljšo »desetko« v 150-letni zgodovini nogometne igre. Globalni vpliv Maradone je predstavil Aleksander Čeferin, ki ima na položaju predsednika Uefe odličen vpogled v razsežnosti fenomena Diego Maradona: »Ko sem ga gledal na televiziji v 80. letih prejšnjega stoletja in ko sem se z njim osebno družil več kot 35 let pozneje, je imel enak pogled. Skoraj bi rekel nagajiv pogled nekoga, ki je zrasel na ulici in ki se je moral znajti, da bi preživel. In v očeh so mu gorele strast, ki jo je težko opisati, otroškost in dobrota.«