Čeferin po odbitem prevratu še močnejši kot prej

Potem ko sta v torek zvečer pod pritiski navijačev odpovedala zvestobo nogometni superligi Manchester City in Chelsea, so jima sledili še drugi klubi, zato je superliga živela manj kot 48 ur. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je dvanajsterico upornikov že prej pozval, naj priznajo napako in se vrnejo pod okrilje Uefe, kar se je tudi zgodilo. Razplet bitke je odprl več vprašanj. Zakaj je prišlo do ustanovitve superlige? Kakšna je prihodnost lige prvakov? Kaj to pomeni za najboljše slovenske klube? Nekateri pri nas, predvsem v političnih vrstah, so v ponedeljek že selili domnevno poraženega Čeferina domov v Slovenijo. Kako trden je mandat Čeferina na čelu Uefe? Do katerega datuma lahko Čeferin ostane na položaju predsednika Uefe? Je zgodba o ustanovitvi superlige končana?