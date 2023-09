Čeferin: Rusija bo izključena do konca vojne v Ukrajini

Ruski športniki se lahko kljub vojni v Ukrajini v nekaterih panogah vnovič vključujejo v tekmovanja. Pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) pa glede tega ostajajo neomajni. »Do konca vojne!« je Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, za n1info odvrnil na vprašanje, do kdaj Rusi v Evropi ne bodo smeli tekmovati v nogometu.

Čeferin je vnovič poudaril, da je vojna v Ukrajini nesprejemljiva. Uefa je lani le nekaj dni po agresiji na Ukrajino povrhu prekinila sodelovanje z dolgoletnim sponzorjem Gazpromom. »To je bilo preprosto treba narediti kot neko simbolno dejanje. Težko po začetku vojne okrog igrišč, na katerih tekme gleda stotine milijonov ljudi, kažemo oglas za to podjetje. Žal mi je, da je tako, a to smo morali narediti. Je pa tudi dejstvo, da v zvezi s tem najbolj vpijejo tisti, ki še vedno kupujejo plin od tega podjetja,« je opozoril prvi mož Uefe.

Zavrnil pa je namig, da bi morala Uefa že pred vojno razmislili o primernosti pokrovitelja. »To se mi zdi čisti populizem. Tudi Evropa ni ravno svetovni prvak v človekovih pravicah. In populisti, ki so jih polna usta o tem, s kom vse mi ne bi smeli poslovati, to počnejo izključno za samopromocijo. V nogomet vrnemo 97 odstotkov vsega denarja, ki ga zaslužimo, in jaz bom naredil vse, da bomo ta šport razvijali še naprej," je še dejal Čeferin.

V zvezi z nedavno afero »poljub v Španiji« je še enkrat izpostavil, da ženski nogomet potrebuje kodeks obnašanja, ki bi jasno postavil meje dovoljenega, in določil posledice, ko prestopiš mejo. »Kar je naredil Rubiales, je bilo neprimerno in nespametno. Ko pa berem, da je to kaznivo dejanje ... Kot odvetniku za kazensko pravo se mi to zdi popolnoma nelogično. To zgodbo ste do te ravni pripeljali novinarji.«

Ve, kako težko je najti denar za ženski nogomet

Dogodkov v slovenski ženski reprezentanci, v kateri je nedavno odstopil selektor Borut Jarc, ni želel komentirati, saj da ne pozna vseh dejstev. Dotaknil pa se je vprašanja enakih pogojev in plačil za slovensko moško in žensko vrsto ter opozoril, da gre za večplastno zgodbo, ki ni omejena le na izplačila.

»Iz časa, ko sem bil sam predsednik Nogometne zveze Slovenije, vem, kako težko je najti denar. Zgolj za ilustracijo vam povem, da smo z zadnjim moškim evropskim prvenstvom leta 2021 ustvarili izjemno velik dobiček. Lani smo imeli v Angliji daleč najuspešnejše žensko evropsko prvenstvo v nogometu, pa smo z organizacijo tekmovanja še vedno naredili veliko izgubo. Jaz sicer temu ne rečem izguba, temveč investicija,« je presodil Čeferin.

Kot pravi, ne pozna finančnega stanja NZS in zato ne more komentirati pogojev, a dodaja: »Z rednimi linijami verjetno potuje tudi reprezentanca do 21 let in mlajše selekcije. So mladi manj vredni kot starejši? Stvar ni črno-bela. Pogoje za ženski nogomet neprestano izboljšujemo. Raste eksponentno. Mnogi pa pozabljajo, da je ženski nogomet mlad šport in da bo trajalo nekaj časa, da bo vsaj približno finančno vzdržen.«

Čeferin je še poudaril, da se še vedno zavzema tudi za omejitve plač, s čimer bi se povečala konkurenčnost med klubi. Kot problem je izpostavil tudi lastništvo klubov, kjer imajo isti lastniki lahko tudi po več ekip, ki se med seboj srečujejo na tekmovanjih.

Aktualna tematika prestopnega roka pa je bil odliv zvezdnikov iz evropskih klubov v Savdsko Arabijo. »Menim, da bo ta zgodba relativno kratkega diha. Večkrat sem že povedal, da je to po mojem napačen pristop k razvoju nogometa. S tem, da pripelješ nogometaše, ki so v Evropi že praktično zaključili kariero, pač ne razvijaš nogometa. Enako je pred leti delala Kitajska, pa se njihovi reprezentanci še vedno ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo.«