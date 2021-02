Čeferin si prizadeva za smiselno nadgradnjo evropskih tekmovanj

Vse skupaj bo pozitivno vplivalo na celotno Slovenijo

Aleksander Čeferin in Luis Figo pogosto igrata nogomet na prijateljskih ali humanitarnih tekmah, kot denimo septembra 2018 v Biljah. FOTO: Leon Vidic



Uefa bo s spremembami izboljšala ligo prvakov

Nekdanji portugalski nogometašje osebni svetovalec predsednika Evropske nogometne zvezeV intervjuju za Ekipo SN je spregovoril prav o Slovencu na čelu Uefe ter pohvalil njegov doprinos k ohranjanju nogometa na vrhu športov tudi v zahtevnem obdobju pandemije koronavirusa. Aleksander Čeferin je opravil. Covid-19 je spremenil naša življenja, naše navade, naše običaje. Zelo smo srečni zaradi tega, kar je našemu predsedniku uspelo narediti v zadnjem letu,« je zatrdil legendarni Portugalec, ki je med drugimi klubi igral zainin ga ocenil kot človeka, ki si prizadeva za napredek nogometa in smiselne nadgradnje evropskih tekmovanj. Uefo je pohvalil, da je v zadnjem, zahtevnem letu našla način, kako se zoperstaviti krizi in izpeljati vsa tekmovanja pod njenim okriljem.Eno izmed teh bo tudi, ki ga bo skupaj zgostila. »Vsekakor je pred Slovenijo velik izziv, kajti organizirati tako veliko tekmovanje, kot je EP za mlade, ni lahko. Hkrati je to velika priložnost za promocijo države. Edina škoda so trenutne razmere, ki na štadionih ne dovoljujejo navijačev, saj bi bil spektakel sicer še večji,« je zatrdil 48-letni Portugalec.»Prepričan sem, da bo gostovanje eura. Infrastruktura bo zagotovo boljša. Mladi slovenski nogometaši bodo spremljali največje evropske talente in se od njih veliko naučili. Mislim, da bo vse skupaj zelo,« je dodal Figo, ki upa tudi, da bo do poletja, ko bo oživel, rešeno vprašanje navijačev, ki v zdajšnjih razmerah ne smejo spodbujati reprezentanc.Figo je spregovoril tudi o tako imenovani zaprti evropski superligi . Figo je prepričan, da bodo s spremembami v ligi prvakov izboljšali zdajšnje tekmovanje, superliga pa po njegovem mnenju ne bo obstajala, saj ne koristi veliki večini klubov in ne bi bila poštena do nacionalnih zvez in prvenstev.»Nogomet je bil zgrajen s pomočjo izjemno velikega števila ljudi. V zadnjih letih smoz veliko več kot zgolj 15, 20 klubi. Zakaj torej poskušati zagotoviti korist zgolj elitni peščici klubov?« se je vprašal.