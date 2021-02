Uefina liga prvakov primer pravega reševanja izzivov v Evropi

V nadaljevanju preberite tudi:

Ta teden bo spet oživela nogometna liga prvakov, paradno tekmovanje Evropske nogometne zveze (Uefe), ki (p)ostaja najboljši športni produkt na svetu, in eden najbolj znanih izdelkov, »Narejenih v Evropi«. Uefa pritegne s svojimi produkti 3,5 milijarde ljudi, ob tem želi prek skrbno izbranih partnerstev doseči kotičke, ki jih doslej (še) ni; kot denimo s pogodbo o sodelovanju z aplikacijo Tik Tok, ki premore približno milijardo – predvsem najmlajših – uporabnikov. Najbolj čustveno in zvesto sledijo vrhunskemu nogometu Azijci in Afričani, ki skupaj štejejo slabih šest milijard prebivalcev.