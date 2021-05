Čeferin: Želimo, da klubi iz čim več zvez sanjajo o evropskih naslovih

Klubi iz vseh 55 članic lahko podaljšajo tekmovanje

Evropska nogometna zveza je predstavilaTa bo zaživela s sezono 2021/22, najboljši pa bo na koncu dvignilpokal z 32 navpičnimi šestkotnimi »hrbtenicami«. Vsaka predstavlja enega od klubov v skupinskem delu tekmovanja.Skupno bo v novo tekmovanje vključenih 184 klubov,32 jih bo igralo v skupinskem delu. V tekmovanju bo vsaj po en klub iz vsake od 55 nacionalnih zvez članic Uefe. V skupinskem delu bo osem skupin s po štirimi ekipami, tako kot v ligi prvakov in evropski ligi, nato pa bo sledil izločilni del z osmino finala, četrtfinalom, polfinalom in finalom. Ta bo 25. maja 2022 v Tirani.»Naša tekmovanja želimo narediti bolj vključevalna, da bi s tem dali klubom in navijačem možnost sanjati in tekmovati za evropske naslove,« je dejal predsednik Uefe»Zato smo ustanovili konferenčno ligo. Imamo 55 članic, ki sestavljajo Uefo, in zato je pomembno, da damo klubom iz čim več zvez priložnost, da podaljšajo evropsko udejstvovanje, kolikor se le da,« je dodal Čeferin.