Čehi zdaj že pišejo svojo novo pravljico

Matthijs de Ligt je bil po rdečem kartonu, ko je Nizozemska tako v 55. minuti ostala brez njega na igrišču, neutolažljiv. FOTO: Attila Kisbenedek/Reuters



Italijanski levi in avstrijski heroji

Federico Chiesa (levo) je bil najboljši igralec napete tekme med Italijo in Avstrijo. Foto Frank Augstein/AFP

Ko se začne končnica, se karte razdelijo znova. To je stara resnica v športu in tako so lahko še dolgo sinoči razmišljali nizozemski nogometaši z armado svojih številnih navijačev, potem ko so se nepričakovano spotaknili ob češko oviro in v Budimpešti po koncu tekme v osmini finala že pomahali v slovo euru 2020. Češka izbrana vrsta je očitno začela pisati svojo novo pravljico.Natanko 25 let je naokrog, odkar so Čehi presenečali na euru v Angliji, preskakovali ovire in se uvrstili v veliki finale, se tudi tam odločno postavili po robu Nemcem, imeli po 90 minutah izid 1:1, tekmece pa je nato v podaljšku rešil zlati gol, zdaj že dolgo reprezentančnega direktorja. Toda Češka je nato še bolj privlačen nogomet igrala na euru 2004, se takrat resda poslovila od konkurence v polfinalu, pred tem pa je na najboljši tekmi prvenstva ugnala Nizozemsko s 3:2.In prav oranžne je ugnala tudi včeraj, tokrat z 2:0. Tokrat Čehi še zdaleč nimajo tako prepoznavnega moštva kot pred omenjenimi 17 leti, Nizozemska je v skupinskem delu delovala precej bolj prepričljivo, v sanjskem ozračju razprodane Arenev Budimpešti je imelo tudi glasno podporo številnih rojakov na tribunah. Toda vse se ji je sesulo, ko si je obetavni Juventusov branileczaradi igranja z roko prislužil rdeč karton. Čehi so bili odtlej še bolj samozavestni, za končni izid 2:0 je zadel njihov najboljši strelec, uveljavljen napadalec Leverkusna v bundesligi. Po koncu pa je bil omenjeni nizozemski osmoljenec neutolažljiv: »Moštvo je izgubilo zaradi moje napake. Tega si ne bi smel privoščiti ...«Po sobotnem sporedu uvodnega dne te zanimive osmine finala pa je odmeval zlasti sila izenačen dvoboj naših sosed – Italije in Avstrije. Prvi je tako glede na prikazano v skupinskem delu kot tudi tradicijo in sploh nogometni ugled pripadla favorizirana vloga, igrišče pa je potem razkrilo tudi tisto, kar so v zadnjih letih spoznavali člani slovenske reprezentance – avstrijska izbrana vrsta je iz leta v leto močnejša!Na sobotni londonski večer ni bila daleč od podviga, ob končnem izidu 1:2 so rdeče-belo-rdeče v domovini častili, kot bi bili zmagovalci. Brutalno slovo po herojskem boju – takšen je bil naslov v nedeljski izdaji Kronen Zeitunga, v katerem dejansko niso skrivali navdušenja nad predstavo svojih rojakov v Londonu. Temu primerne so bile tudi visoke ocene za učinek posameznikov. V podobnem slogu je poročal tudi nedeljski Kurier, ki je za najboljše med Avstrijci ocenilPovrh so naši severni sosedje prekdosegli vodilni gol, a ga sodnik zaradi ofsajda, kar je pokazal poznejši posnetek, ni priznal.Italija pa je v četrtem nastopu na tem prvenstvu četrtič zmagala. Tokrat je naletela na najvišjo oviro doslej na euru 2020, mojstrovinaji je odprla pot k četrtfinalu. V Gazzetti dello Sport, v kateri so na naslovnici zapisali Italijanski levi, so prav omenjenega nogometaša izbrali za najboljšega, pohvalno so pisali tudi o zanesljivem vratarjuin strelcu drugega italijanskega gola Matteu Pessini, soigralcu našegav Bergamu.