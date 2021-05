Celjani desetič v velikem pokalnem finalu

Nogometaši Celja so se z zmago nad Koprom desetič prebili v veliki finale slovenskega pokala, ki so ga doslej osvojili le v sezoni 2004/05. Na nasprotni strani ji bo 25. t. m. na finalni tekmi v Kopru stala ljubljanska Olimpija, zmagovalka tega tekmovanja v sezonah 1992/93, 1995/96, 1999/2000, 2002/03, 2017/18 in 2018/19.



V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma izjemno dinamična. Prvo priložnost so si priigrali Primorci v sedmi minuti, potem ko se je po bliskovito izpeljanem nasprotnem napadu pred vratarjem Matjažem Rozmanom sam znašel Maks Barišić, njegov strel pa je v zadnjem hipu blokiral Luka Kerin. Že v naslednji minuti se je v identičnem položaju na nasprotni strani igrišča znašel Mićo Kuzmanović, njegov zaključni strel pa je s pogumnim posredovanjem zaustavil Mihail Caimacov.

Zanesljiva domača obramba

Sčasoma so na štadionu Z'dežele zagospodarili nogometaši domačega trenerja Agrona Šalje. V 20. minuti so prešli v vodstvo, ko se je po natančni podaji Žana Benedičiča sam pred gostujočim vratarjem Davidom Adamom znašel Matic Vrbanec in ga z natančnim in močnim strelom z 10 metrov tudi ukanil. Le tri minute kasneje so Celjani znova izpeljali obetavno akcijo, po predložku Dušana Stojinovića z desne strani pa je žoga zadela vratnico.



Koprčani v drugem polčasu niso našli recepta za dobro organizirano domačo obrambo. Še največ prostora je gostom pustila v 70. minuti, ko je Matej Palčič z desne strani streljal mimo vrat, najlepšo pa so imeli v 87. minuti, ko je Rozman zaustavil strel Žana Žužka.



Celjani so imeli tri zrele priložnosti za izdatnejšo zmago, prvo je zapravil Ester Sokler v 52., drugo in tretjo pa rezervist Filip Dangubić v 74. in 87. minuti.



