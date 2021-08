Celjani niso navdušili, a so pobegnili s predzadnjega mesta

Prva liga Telemach, 7. kolo

Nogometaši Celja so v uvodnem dvoboju 7. kola 1. SNL premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (1:0). Čeprav so nastopili močno oslabljeni, brezin, trenerpa jih ni vodil zaradi kazni, so prišli do druge zmage v sezoni, s katero so se vsaj začasno rešili predzadnjega mesta na lestvici.Celjani sicer niso navdušili, večji del tekme so bili na igrišču v podrejenem položaju, so pa vendarle dosegli dva gola. Najprej jim je v 26. minuti s slabim posredovanjem po streluvodstvo malone podaril vratar Radomelj, nato pa je v 76. minuti, ko so gosti zaigrali na vse ali nič, protinapad uspešno zaključil šeCelje : Kalcer Radomlje (Božić 26., Begić 76.)CB24 Tabor – Koper 17.00Maribor – Bravo 20.15Domžale – Mura 17.00Olimpija – Aluminij 20.15