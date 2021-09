Celjani pokalni četrtfinalisti

CB24 Tabor Sežana in Celje sta odigrala tekmo 1. kroga pokala Pivovarne Union. V Sežani so bili v boju prvoligašev boljši Celjani z 2:0 (1:0) in si zagotovili četrtfinale. V Sežani so Celjani povedli v 44. minuti, potem ko so domači zgolj spremljali Esterja Soklerja, ki je prodrl z leve strani, na koncu pa je matiral še Jana Koprivca z diagonalnim strelom. V drugem polčasu so domači poskušali priti do izenačenja, prevladovali, toda brez želenega učinka. V 90. minuti je po nasprotnem napadu celjsko zmago potrdil Tjaš Begić z diagonalnim strelom z leve strani.



V tej sezoni pokalno tekmovanje, ki bo prihodnje leto doživelo prenovo, sicer poteka po nekoliko prilagojenem formatu zaradi težav z novim koronavirusom. Večina medobčinskih tekmovanj namreč ni bila dokončana. Tako se bo v sezoni 2021/22 za lovoriko merilo 12 klubov, deset prvoligašev in najboljša kluba iz 2. SNL v prejšnji sezoni. Osem jih igra v 1. krogu, v četrtfinalu pa se bodo štirim zmagovalcem prvega kroga pridružili še Domžale, Maribor, Mura in Olimpija, ki so se v prejšnji sezoni prebili v evropska tekmovanja.



Izidi, 1. krog:

sreda, 15. september:

CB24 Tabor Sežana - Celje 0:2 (0:1)

18.00 Kalcer Radomlje - Krka



četrtek, 16. september:

14.00 Gorica - Bravo

16.00 Aluminij - Koper



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: